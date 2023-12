WhatsApp va intégrer une barre de recherche pour trouver ses contacts en quelques secondes

La dernière version bêta de WhatsApp inclut une nouvelle fonctionnalité qui ravira les utilisateurs, qui est l’intégration d’une barre de recherche permettant de trouver le contact de son choix en quelques secondes.

Après avoir commencé à tester la possibilité de se créer un pseudo, permettant aux utilisateurs de faire le choix de la confidentialité, en masquant leur numéro de téléphone par le nom de leur choix, une fonctionnalité toujours en test, WhatsApp va déjà intégrer une nouvelle fonctionnalité.

En effet, comme le rapporte le site WABetaInfo, la messagerie vient de déployer une nouvelle build en bêta auprès de certains utilisateurs, une version qui intègre une option pratique pour tous ceux dont la liste de contacts a été remplacée par des pseudos, qui réside en une barre de recherche.

Une fonctionnalité simple qui permet de rechercher le contact souhaité en tapant un nom ou un numéro de téléphone, et surtout gagner du temps notamment pour ceux qui ont un carnet de contacts fourni, et n’auront donc plus à scroller jusqu’à la fin pour trouver le contact recherché.