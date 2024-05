Ooredoo Algérie incarne la transformation digitale avec le lancement de N’YOOZ

À l’ère de la transformation digitale, Ooredoo Algérie reste à la pointe avec le lancement de nouvelles offres adaptées, notamment N’YOOZ, une évolution de son offre YOOZ, permettant de profiter d’une multitude d’avantages.

Avec l’offre « N’YOOZ » disponible via l’application « My Ooredoo », les clients peuvent choisir leur numéro et souscrire à l’un des sept forfaits les plus populaires, accessibles également via *151# et choof.ooredoo.dz, à partir de 30 DA.

Mais ce n’est pas tout ! Ooredoo va plus loin en offrant à ses clients N’YOOZ la possibilité de composer leurs forfaits eux-mêmes exclusivement sur My Ooredoo. Ils peuvent choisir le nombre de gigas, de minutes d’appel, d’SMS ainsi que la durée de validité (7, 15 ou 30 jours). De plus, ils peuvent enrichir leur forfait personnalisé avec divers extras, une flexibilité inédite sur le marché algérien.

En outre, les clients N’YOOZ continueront à bénéficier des services gratuits comme Snapchat, « dir l’affaire », ainsi que « Anazik » et « Anaflix ».

Pour souscrire à cette offre, il suffit de télécharger l’application My Ooredoo, disponible sur Play Store, Huawei App Gallery et Apple App Store en arabe, français et anglais, et de choisir le forfait souhaité.

L’annonce de cette nouveauté, avec YOOZ devenant N’YOOZ, a été faite le mercredi 22 mai 2024 à Alger, lors d’un événement axé sur l’innovation et la vision future de Ooredoo, en présence d’influenceurs et de nombreux invités de marque impliqués dans la transformation digitale en Algérie.

Lors de cette soirée dédiée à l’innovation et au renouveau, les invités ont pu découvrir et vivre une expérience immersive et exceptionnelle à travers un programme riche et diversifié, structuré autour des axes suivants :



* N’NOVATE (Innovation) : Présentation de l’évolution de Ooredoo au cours des 20 dernières années et des avancées technologiques à veni

* N’SPIRE (Inspiration) : Partage de success stories pour inspirer les générations futures et souligner le rôle des opérateurs de téléphonie mobile dans le développement et la réalisation des projets.

* N’GENIUS (Ingéniosité) : Valorisation des acteurs ayant contribué à l’élaboration de cette offre innovante, en reconnaissance de leur implication exceptionnelle.

* N’GAGE (Engagement) : Animation immersive permettant aux convives de vivre une expérience marquante célébrant les années d’existence de Ooredoo en Algérie.

* N’TERTAIN (Divertissement) : Animation musicale avec une touche digitale, reflétant une vision futuriste pour engager les participants.

Avec cette offre, Ooredoo continue d’enrichir l’expérience digitale de ses clients avec des propositions innovantes, spécialement conçues pour répondre à leurs besoins.