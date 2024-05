Ooredoo lance la 1ère édition du concours   « L’Etoile Montante »

Entreprise fortement engagée dans l’encouragement des jeunes étudiants, Ooredoo annonce le lancement officiel de la 1ère édition du concours « L’Etoile Montante » dédié aux étudiants la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication – Université d’Alger 3 et de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information d’Alger, avec la thématique principale de « La Transformation Digitale et l’Intelligence Artificielle en Algérie : Enjeux et défis »

Les étudiants des cursus Licence, Master et Doctorat, inscrits à la faculté des Sciences de l’Information et de la Communication – Université d’Alger 3 et à l’Ecole Supérieure de Journalisme d’Alger doivent soumettre leurs travaux dans les langues Arabe, Amazigh, Français ou Anglaise entre le 22 mai 2024 et le 26 septembre 2024, dans les catégories suivantes : Reportage écrit, Reportage radiophonique, Reportage audiovisuel et Reportage digital.

Le lancement de cette 1ère édition de « L’Etoile Montante », la première du genre en Algérie, coïncide aussi avec la célébration du 60ème anniversaire de l’introduction des études de journalisme en Algérie à travers la création de l’Ecole Nationale du Journalisme en 1964, et s’inscrit en parfaite adéquation avec la stratégie de Ooredoo tournée vers la transformation digitale et l’encouragement des jeunes étudiants de l’université Algérienne.

À l’occasion du lancement du concours « L’Etoile Montante », le Directeur général de Ooredoo M. Roni Tohme a déclaré : « Ooredoo se réjouit de lancer cette première édition du concours l’Etoile montante, dédié aux étudiants de la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication – Université d’Alger 3 et de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme d’Alger. Ce concept innovant, le premier du genre en Algérie, s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de Ooredoo tournée vers la transformation digitale et l’encouragement des jeunes étudiants Algériens qui vont certainement illuminer le travail journalistique avec leurs talents indéniables. Ooredoo est fière de contribuer au rayonnement des futurs journalistes Algériens, qui vont certainement suivre le chemin de leurs pairs. Je souhaite bonne chance à tous les étudiants en journalisme dans leur premier challenge dans l’univers des médias. »

Il y a lieu de noter que la participation au concours doit être individuelle, chaque participant ne peut soumettre qu’un seul travail, via la plateforme de la structure à laquelle il est affilié et d’envoyer une copie du travail réalisé à l’adresse suivante : Etoilemontante@ooredoo.dz et ce, durant la période allant du 22 mai 2024 à 26 septembre 2024.

La date limite de dépôt des travaux est fixée au plus tard le Jeudi 26 septembre 2024.

Un jury composé d’experts en communication et de professeurs en journalisme, examinera les travaux des étudiants dont les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de remise de prix de la 17ème édition de Media Star, qui sera organisée avant la fin de l’année 2024 en cours.

Aissi, le Jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans le cas où les travaux ne remplissent pas les conditions d’éligibilité. Les délibérations du jury sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un recours.

Les lauréats de cette 1ère édition du concours « L’Etoile Montante » recevront une distinction et une récompense.

Il y a lieu de noter que les débats et interviews, compte-rendu de conférences de presse, les articles de promotion des opérateurs économiques, toute forme de reportage publicitaire, les reprises d’articles, les reprises de dépêches d’agences de presse et les travaux puisés du web, ne sont pas éligibles à ce concours.

Pour plus d’informations concernant ce nouveau concours « L’Etoile Montante », les étudiants de la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication et de la faculté et de l’Ecole Nationale de Journalisme d’Alger peuvent consulter le règlement et les conditions de participation au niveau des sites web de leurs structures respectives.