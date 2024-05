Ouverture du 2e Forum des Technologies de l’Information et de la Communication

La 2ème édition du Forum des Technologies de l'Information et de la Communication "CTO Forum", a été inaugurée, lundi à Alger, par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, et celui de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Dans une intervention d’inauguration de cette manifestation, M. Oualid indiqué que le domaine de la numérisation en Algérie « est en constante évolution » et que le gouvernement lui accorde un « grand intérêt », rappelant que d' »énormes efforts ont été fournis ces dernières années pour rattraper le retard d’une part, et accélérer le passage à l’ère du numérique, d’autre part ».

Il a souligné que le numérique « qui n’est pas un luxe, mais doit être au cœur du changement », et dans ce cadre, a-t-il ajouté, le gouvernement œuvre à la promotion de ce créneau, à l’instar du cadre juridique mis en place ainsi que les infrastructures développées à cet effet.

Il a fait part, par la même occasion, l’engagement de son département, à « donner plus de visibilité » sur la scène internationale aux acteurs du numérique activant en Algérie.

De son côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Bibi Triki, a mis en avant « l’important progrès » réalisé dans son secteur au cours de ces dernières années, dans le sens du « renforcement des capacités technologiques du pays, à travers les infrastructures adaptées aux TIC ».

Il a exprimé, à cet égard, son engagement à « généraliser l’accès aux TIC sur l’ensemble du territoire national et au profit de toutes les couches de la société ».

Cette manifestation de trois jours est organisée au Palais de la Culture « Moufdi Zakaria », avec la participation de 28 exposants, 73 Startups, et la programmation de conférences thématiques.