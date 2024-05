Djezzy participe à la deuxième édition du CTO Forum 2024

Djezzy a le plaisir d’annoncer sa participation à la 2eme édition du Forum des Technologies de l'Information et de la Communication "CTO Forum" qui se tient du 20 au 22 Mai courant au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger.

A cette occasion, Djezzy est présent à travers un stand où sont exposés les solutions digitales et les services à valeur ajoutée développés et commercialisés par l’entreprise.

Le CTO Forum 2024, présenté comme le rendez-vous des acteur IT ayant pour vocation d’être la vitrine des technologies les plus innovantes mises à la disposition des entreprises et des professionnels du secteur a été inaugurée ce lundi 20 mai 2024 par Monsieur Karim Bibi Triki, Ministre de la Poste et des Télécommunications et Monsieur Yacine El-Mahdi Oualid, Ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises.

A travers cette participation, Djezzy réaffirme son engagement à apporter sa pierre à l’édifice numérique national et à promouvoir le développement socioéconomique du pays.