Galaxy Z Fold 6 : une version plus Slim serait prévue

Le géant fabricant coréen envisagerait de décliner son Galaxy Z Fold 6 en version Slim, plus fine mais sans la présence du stylet S Pen et avec une diagonale qui serait plus grande.

Samsung prépare le lancement de son futur smartphone pliant Galaxy Z Fold 6, avec notamment des fuites de ce modèle. Des rumeurs annoncent également la présence d’un second modèle adoptant une conception différente, dont la dernière nous vient de l’analyste Ross Young de confirmer la présence d’un autre modèle.

L’analyste évoque dans un message un “Samsung Fold 6 Slim”, et précise qu’il ne s’agit pas du nom commercial du smartphone, mais que c’est une bonne manière de s’y référer en attendant d’en savoir plus. Il estime que la marque sud-coréenne pourrait opter pour l’appellation “Z Fold 6 Ultra”. Cette future version serait équipée d’un plus grand écran que le Z Fold 6 standard. Affaire à suivre.