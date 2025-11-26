Ooredoo Algérie et TOD s’associent pour révolutionner le streaming sportif et premium en Algérie

Ooredoo Algérie et TOD ont annoncé, en marge du Mobile World Congress (MWC) Doha 2025, un partenariat stratégique destiné à offrir en Algérie une expérience de streaming sportif et de divertissement premium parmi les plus avancées du marché. La signature s’est tenue en présence du Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, du Directeur Digital et Solutions des Entreprises, M. Adel Derragui, et de M. Peter Mrkic, Managing Director de TOD–MENA, accompagnés des hauts responsables des deux entreprises.

Grâce à cet accord, les clients de Ooredoo Algérie auront accès à la plateforme TOD, qui propose le catalogue sportif le plus complet de la région, incluant notamment l’UEFA Champions League, la Coupe du Monde FIFA, la Premier League, LaLiga, la Ligue 1, les compétitions de la CAF, la SuperLig turque, la NBA, l’ATP Tour, les tournois du Grand Chelem, la Formule 1 et bien d’autres événements mondiaux.



La plateforme diffusera également la Coupe Arabe FIFA 2025, permettant aux supporters algériens de profiter de leurs compétitions favorites avec une qualité de diffusion optimale. En tirant parti du réseau performant de Ooredoo Algérie et du déploiement imminent de la 5G, l’expérience utilisateur bénéficiera d’un streaming fluide, stable et disponible en 4K/HDR, garantissant un niveau de confort visuel supérieur.

Ce partenariat renforce la position de l’Algérie comme l’un des marchés numériques les plus dynamiques de la région, marqué par une demande croissante en solutions de connectivité avancées et en contenus de streaming premium.



Pour M. Roni Tohme, cet accord constitue « une étape majeure dans la stratégie d’Ooredoo visant à enrichir l’expérience digitale des utilisateurs » et illustre l’engagement de l’opérateur en faveur de l’innovation, de l’inclusion numérique et du développement de services digitaux de nouvelle génération.



De son côté, M. Peter Mrkic a souligné l’importance de ce lancement sur un marché algérien à fort potentiel, affirmant que ce partenariat permettra d’offrir une expérience de streaming fiable, moderne et adaptée aux attentes des fans algériens, notamment à l’approche d’événements majeurs comme la Coupe Arabe 2025.

Cette collaboration stratégique marque une étape importante dans la transformation numérique du pays, avec pour ambition commune de démocratiser l’accès au divertissement premium, de proposer du contenu exclusif de haute qualité et de poser les bases d’un écosystème digital moderne au bénéfice des millions d’utilisateurs algériens.