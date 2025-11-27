Algérie Télécom, partenaire technologique d’Algeria 2.0, réaffirme son engagement pour l’innovation et l’entrepreneuriat numérique

Algérie Télécom participe, en tant que Partenaire Technologique officiel, à la 12ᵉ édition d’Algeria 2.0, l’un des événements majeurs dédiés à l’innovation numérique et à l’entrepreneuriat technologique en Algérie. Ce rendez-vous, organisé du 25 au 29 novembre 2025 au Cyberparc de Sidi Abdellah à Alger, rassemble experts du digital, start-up, institutions, centres de recherche et acteurs clés du secteur technologique.

Au programme de cette édition : conférences, ateliers, panels et sessions interactives animés par des spécialistes nationaux et internationaux autour de thématiques stratégiques telles que la connectivité, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’analyse de données et les nouveaux services numériques. Des experts en IA, data science et transformation digitale seront présents pour partager leur expérience, leurs visions et les tendances émergentes.

Dans le cadre de ce partenariat, Algérie Télécom met à disposition son savoir-faire technologique ainsi qu’une connectivité haut débit dédiée, permettant d’assurer la fluidité des démonstrations, l’efficacité des tests techniques et le bon déroulement global des activités digitales prévues durant l’événement.

À travers cette initiative, Algérie Télécom consolide son rôle d’acteur majeur de l’écosystème numérique national et confirme sa volonté d’accompagner l’innovation, la création de solutions technologiques locales et l’essor de l’entrepreneuriat digital en Algérie.