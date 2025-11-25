Publiés dans le dernier Journal officiel, ces textes marquent le début d’un déploiement progressif qui dépasse la simple amélioration du débit internet.
Ils posent les bases d’une infrastructure capable de soutenir l’économie digitale, les services publics intelligents, la santé connectée, l’enseignement supérieur, l’innovation industrielle et de nouveaux usages numériques.
Internet 5G : le déploiement officiellement lancé en Algérie
Publiés dans le dernier Journal officiel, ces textes marquent le début d’un déploiement progressif qui dépasse la simple amélioration du débit internet.