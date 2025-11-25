Internet 5G : le déploiement officiellement lancé en Algérie

L’Algérie franchit une étape majeure dans sa transition numérique avec l’attribution officielle des licences 5G à ATM Mobilis, Wataniya Télécom Algérie (Ooredoo) et Optimum Télécom Algérie (Djezzy).

Publiés dans le dernier Journal officiel, ces textes marquent le début d’un déploiement progressif qui dépasse la simple amélioration du débit internet.



Ils posent les bases d’une infrastructure capable de soutenir l’économie digitale, les services publics intelligents, la santé connectée, l’enseignement supérieur, l’innovation industrielle et de nouveaux usages numériques.