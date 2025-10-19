Ooredoo Algérie célèbre le cap des 15 millions d’abonnés

Ooredoo Algérie a franchi une nouvelle étape majeure de son parcours en atteignant le cap symbolique des 15 millions d’abonnés.

Cet accomplissement a été célébré lors d’une cérémonie prestigieuse organisée le mercredi 15 octobre 2025, à Dar Erraïs, Sidi Fredj – Alger, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, de partenaires, d’invités de marque et de cadres de l’entreprise.

Cet événement, placé sous le slogan « 15 millions d’histoires qui nous rassemblent », marque un moment fort de l’histoire de l’opérateur et vient confirmer sa position d’acteur technologique de référence, engagé dans le développement du secteur des télécommunications en Algérie.

Lors de la cérémonie, plusieurs vidéos inspirantes ont retracé le parcours exceptionnel de l’entreprise, mettant en lumière son rôle dans la démocratisation de l’accès au numérique et son engagement constant pour l’innovation au service de millions d’Algériens.

Dans un esprit de reconnaissance, Ooredoo a honoré 15 de ses clients les plus fidèles, symbolisant chaque million d’abonnés atteint, ainsi que 15 employés qui ont contribué directement à ce succès. Ces distinctions incarnent les valeurs de confiance, de fidélité et d’esprit d’équipe qui animent la marque depuis plus de deux décennies.

Avec plus de 15 millions d’abonnés, Ooredoo consolide sa place parmi les acteurs économiques majeurs du pays et réaffirme son engagement pour l’inclusion numérique à travers tout le territoire national. Cette étape coïncide avec le lancement prochain de la 5G en Algérie, une évolution que l’entreprise aborde avec une solide expérience, après avoir été pionnière dans le déploiement de la 3G puis de la 4G à l’échelle nationale — deux avancées qui ont profondément transformé la manière de communiquer, de travailler et d’interagir des Algériens.

Une vision tournée vers l’avenir

Dans son allocution, le Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a exprimé sa gratitude envers les clients et les équipes de l’entreprise : « Atteindre le cap des 15 millions d’abonnés constitue avant tout une fierté collective, tant pour notre entreprise que pour nos précieux clients, avec qui nous partageons l’esprit de la grande famille de Ooredoo. Ce succès est le fruit de leur confiance envers notre marque et du grand intérêt que porte Ooredoo à ses clients en les plaçant au centre de sa stratégie. Cette réussite nous inspire davantage à aller encore plus loin, en continuant d’innover, de servir avec excellence, et de contribuer activement au développement numérique de l’Algérie. »

La soirée a également été agrémentée d’une prestation musicale du groupe “Tikoubaouine”, offrant une touche artistique à cet événement célébrant la réussite et la proximité avec le public.

Forte de son expérience et de sa vision d’avenir, Ooredoo réaffirme sa volonté d’accompagner la transformation digitale nationale, de soutenir l’innovation et de continuer à proposer des solutions technologiques de pointe au service du citoyen et du développement socio-économique du pays.