Après plus d’une décennie de partenariat fructueux, BOMARE COMPANY annonce la fin de sa collaboration industrielle avec LG Electronics Algérie, initiée le 5 juin 2013 et portant sur la fabrication de téléviseurs LG au sein de ses unités de production.

Cette décision, prise d’un commun accord, résulte d’orientations stratégiques distinctes et de visions de développement désormais différenciées entre les deux entreprises, chacune poursuivant ses propres objectifs de croissance sur les marchés national et international.

Durant ces douze années de coopération, BOMARE COMPANY et LG Electronics ont bâti une relation exemplaire, fondée sur la confiance, la performance et le transfert de savoir-faire technologique. Ce partenariat a largement contribué à la modernisation du secteur électronique national et à la montée en compétence des équipes locales.

Aujourd’hui, BOMARE COMPANY entame une nouvelle phase de développement marquée par le lancement de nouvelles unités de production et par l’élargissement de sa gamme de produits. L’entreprise adopte une stratégie alliant diversification horizontale — à travers l’enrichissement de son offre — et développement vertical, par l’augmentation de son taux d’intégration industrielle.

Cette double approche vise à renforcer sa compétitivité et à consolider durablement sa présence sur les marchés internationaux.

Fidèle à sa vocation, BOMARE COMPANY réaffirme son ambition de demeurer un acteur de référence de l’industrie électronique algérienne, en promouvant une production locale innovante, performante et conforme aux standards mondiaux.

Depuis sa création, BOMARE COMPANY s’est inscrite dans une démarche d’ouverture internationale, devenant la première entreprise algérienne exportatrice de téléviseurs vers l’Europe, une reconnaissance de la qualité de son savoir-faire et de sa capacité d’adaptation aux exigences du marché mondial.

La conclusion de cette collaboration marque ainsi le début d’un nouveau chapitre dans le parcours de BOMARE COMPANY, porté par une volonté constante d’innovation, d’excellence et de contribution active au développement industriel national.