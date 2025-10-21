Lancement de la Bibliothèque numérique universitaire : une étape clé dans la transformation digitale de l’enseignement supérieur algérien

Dans son allocution, le ministre a souligné que cette plateforme constitue « une étape charnière dans la transformation numérique de l’Université algérienne », renforçant ainsi la stratégie du ministère visant à généraliser l’accès au savoir à travers des outils technologiques modernes.

Accessible via le site st.iqraa.opu.dz, la nouvelle bibliothèque numérique permet aux étudiants et enseignants-chercheurs d’acheter en ligne, à l’aide de la carte Eddahabia, les ouvrages publiés par l’OPU. À partir du mois de novembre, cette fonctionnalité sera également ouverte aux résidents à l’étranger.

Les étudiants peuvent bénéficier d’un abonnement annuel symbolique de 300 DA, illustrant le caractère social de l’État et son engagement pour la démocratisation de l’accès au savoir. Par ailleurs, la majorité des contenus numériques demeurent gratuits à la consultation et au téléchargement.

À l’occasion du lancement, M. Baddari a inauguré l’opération d’achat en ligne en acquérant un ouvrage consacré à l’Émir Abdelkader, fondateur de l’État algérien moderne.

La plateforme numérique regroupe déjà plus de 110 990 ressources électroniques, dont :

4 154 ouvrages publiés par l’OPU,

90 794 thèses de doctorat,

380 ouvrages en langue arabe fournis par le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA),

124 ouvrages historiques sur le mouvement national et la Révolution du 1ᵉʳ Novembre, fournis par le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1ᵉʳ Novembre 1954,

15 546 brevets d’invention nationaux et internationaux, intégrés en partenariat avec l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).

Le ministère ambitionne d’atteindre 500 000 documents électroniques d’ici 2027, traduisant une volonté forte de bâtir un écosystème numérique universitaire performant, au service de la recherche, de l’innovation et du développement du savoir.

En marge du lancement, plusieurs conventions de coopération ont été signées entre l’OPU et des institutions partenaires, dont le HCLA, le CERIST, le Centre d’études sur le mouvement national et l’INAPI.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision stratégique du ministère, visant à promouvoir la transformation numérique du secteur de l’enseignement supérieur, à moderniser l’accès à la connaissance et à soutenir la formation d’une génération universitaire connectée, compétente et tournée vers l’avenir.