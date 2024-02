Ooredoo accompagne le Club de Volley-ball Mechâal Baladiat Béjaia

Poursuivant sa stratégie de sponsoring sportif, Ooredoo annonce la signature officielle d’un contrat de sponsoring avec le club Mechâal Baladiat Bejaia « MBB Volley-Ball » incluant les catégories masculine et féminine.

L’accord de partenariat a été paraphé conjointement par le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme et M. Boudehouche Saddek, Président du Mechâal Baladiat Bejaia « MBB Volley-ball » lors d’une cérémonie organisée ce mardi 06 février 2024 à Bejaia, en présence du top management de Ooredoo ainsi que des dirigeants du MBB Volley-Ball.

La signature de ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de sponsoring sportif dévoilée récemment par Ooredoo relative à l’accompagnement de plusieurs partenaires sportifs, dont le club de volley-ball Mechâal Baladiat Bejaia aux sections masculine et féminine.

À cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes fiers d’annoncer ce nouveau contrat de sponsoring avec le Mechâal Baladiat Bejaia, club phare et grande école de volley-ball de la wilaya de Bejaia, ayant offert des athlètes de talent à la sélection nationale algérienne. En mon nom et au nom de Ooredoo, je tiens à exprimer notre honneur d’accueillir cette valeureuse équipe de la Soummam au sein de la famille de Ooredoo et lui souhaite beaucoup de réussite. »

Pour sa part, le Président du Mechâal Baladiat Bejaia, M. Boudehouche Saddek a déclaré : « C’est un grand honneur de nouer cette nouvelle relation avec un partenaire de choix tel que Ooredoo. Nous sommes d’autant plus fiers de bénéficier de l’accompagnement d’un prestigieux partenaire du sport Algérien, avec qui nous partageons une vision commune. J’espère qu’à travers cette nouvelle alliance nous arriverons ensemble à atteindre les plus grands sommets du sport national. »

Pour rappel, Ooredoo avait organisé le 15 janvier dernier, une conférence de presse durant laquelle l’entreprise a présenté sa nouvelle stratégie de sponsoring sportif, couvrant une vingtaine de partenaires sportifs (Clubs, Fédération et Associations sportives) touchant plusieurs disciplines relevant des différents paliers de compétitions et représentant les différentes régions du pays. Cette nouvelle stratégie de Ooredoo est orientée également vers la section féminine de certaines disciplines sportives (Football, Handball et Volley-ball), des jeunes catégories, en passant par les ligues régionales, Inter-régions, la Ligue 2 amateurs jusqu’à la ligue 1 professionnelle.

A travers la signature de ce contrat de partenariat avec Mechâal Baladiat Bejaia, Ooredoo réitère son engagement à promouvoir le sport en Algérie.