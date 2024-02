Poste et télécommunications : campagne de sensibilisation aux dangers d’utilisation d’internet chez les enfants

Le secteur de la Poste et des Télécommunications lancera, à compter d’aujourd’hui, mercredi, une série d'activités de sensibilisation aux dangers du mésusage d'internet chez les enfants dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr.

« Le secteur lancera, à partir d’aujourd’hui 7 février, une campagne nationale de sensibilisation au niveau des établissements éducatifs, tous cycles confondus, visant à informer les élèves des dangers potentiels liés au mésusage d’Internet et à leur prodiguer des conseils et des consignes pratiques sur la navigation sûre et responsable dans cet espace, en se référant aux recommandations et expériences pionnières en matière de protection des enfants contre les dangers d’internet », précise le communiqué.

Ces activités sont menées en coordination avec plusieurs secteurs tels que l’Education nationale, la Solidarité nationale, la Famille et la Condition de la femme, ainsi que le Commandement de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), et Algérie Télécom, note la même source.





Dans le même contexte, les cadres du secteur de la Poste et des Télécommunications participeront au niveau local aux programmes médiatiques organisés par les stations de radio locales dans l’objectif de « sensibiliser le grand public aux aspects négatifs de la navigation non sécurisée sur internet et de les guider en vue d’adopter des comportements préventifs, notamment ceux recommandés à cet égard ».

Ces activités de sensibilisation seront également renforcées via la page officielle du ministère sur Facebook, en présentant une série de publications de sensibilisation destinées aux parents, enseignants et éducateurs, portant sur l’identification des risques d’internet auxquels les enfants peuvent être exposés, avec une explication exhaustive des méthodes et types de cybercriminalité, ainsi qu’un ensemble de recommandations et de consignes garantissant une utilisation sûre d’internet, conclut la même source.