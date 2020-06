LG VELVET : début de commercialisation à l’internationale

Le fabricant coréen annonce la commercialization à l’international de son nouveau bijou LG Velvet. Ce nouveau Smartphone haut de gamme, va se déployer progressivement en Europe, puis débarquera dans les semaines à venir dans le reste des continents notamment en Afrique.

Le nouveau LG VELVET se distingue notamment par ses lignes fluides, des pieces incurvées et des bords avant et arrière symétriques sont tous des implémentations du nouveau langage 3D Arc Design. Le terminal adopte également des surfaces lisses, des couleurs chatoyantes et des touches élégantes comme le design de l’appareil photo “Raindrop” (goutte de pluie).

Grâce à son écran P-OLED Cinematic FullVision de 6,8 pouces, le LG VELVET se permet un profil épais de seulement 7,9 millimètres. Le Smartphone adopte un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, compatible 5G pour lui procurer de superbes performances. dans un boîtier plus petit qui nécessite moins de puissance. Il est également compatible avec le LG Dual Screen amélioré (vendu séparément), les écrans VELVET et Dual Screen fonctionnent avec des stylets actifs compatibles.

Le LG VELVET offre une expérience de jeu et de visualisation mobile entièrement immersive notamment avec son écran facile à tenir avec un rapport d’aspect de 20,5: 9. LG a égaleemnt développé l’algorithme de suppression de la poignée qui identifie les touches d’écran délibérées par rapport à celles involontaires et ceci dans le but de limiter les contacts accidentels sur l’écran lumineux. Le Smartphone adopte également des haut-parleurs stéréo améliorés par LG 3D Sound Engine pour offrir une experience de son unique.

Enfin, le LG VELVET est disponible avec un large choix de couleurs expressives inspirées de la nature comme : Illusion Sunset, Aurora Green, Aurora White et Aurora Grey ou encore Aurora Silver, New Black

Fiche technique détaillée du LG VELVET



* Chipset: 1 plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon ™ 765G 5G

* Écran: 6,8 pouces 20,5: 9 FHD + P-OLED Cinematic FullVision (2 460 x 1 080/395 ppp)

* Mémoire: 6 Go de RAM / 128 Go de ROM / microSD (jusqu’à 2 To)

* Caméra:

– Arrière: 48MP 2 Standard (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP Wide (F2.2 / 1.12μm / 120˚) /

– Profondeur 5MP (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

-Avant: 16MP Standard (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

* Batterie: 4 300 mAh

* Système d’exploitation: Android 10

* Taille: 3 167,2 x 74,1 x 7,9 mm

* Poids: 3 180g

* Réseau: 5G / LTE / 3G / 2G

* Connectivité: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC /

* USB Type-C (compatible USB 3.1)

* Biométrie: capteur d’empreintes digitales intégré

* Couleurs: Illusion Sunset / Aurora White / Aurora Grey / Aurora Green / Aurora Silver 4 / New Black 4

* Autres: Haut-parleur stéréo / AI CAM / Objectif Google / Assistant Google / Moteur son 3D LG / Résistance à l’eau et à la poussière IP68 / HDR10 / Technologie Qualcomm Quick Charge ™ 4+ / Conformité MIL-STD 810G / LG Pay / Radio FM

LG Dual Screen



* Écran: 6,8 pouces 20,5: 9 FHD + P-OLED Cinematic FullVision (2 460 x 1 080/395 ppp)

* Écran de couverture: 2,1 pouces mono

* Taille: 174,4 x 84,6 x 14,4 mm

* Poids: 129g

* Type de contact d’affichage: USB Type-C

* Type de pliage: 360 Freestop Hinge

* Couleurs: blanc / gris / argent