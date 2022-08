LG s’associe à SoundHound pour apporter la technologie Voice AI à ses systèmes IVI de nouvelle génération

LG Electronics (LG) a signé un protocole d'accord avec SoundHound AI, Inc. (SoundHound), un acteur mondial de l'intelligence artificielle (IA) vocale, pour développer conjointement une technologie avancée d'IA vocale pour la prochaine- génération de systèmes d'info-divertissement embarqués (IVI).

Le partenariat s’appuiera sur les systèmes IVI innovants de LG et la plate-forme d’IA vocale avancée de SoundHound, qui permet le contrôle vocal conversationnel, pour apporter une commodité actualisée à l’expérience du conducteur et du passager.

En tant qu’entreprise d’électronique grand public et d’informatique axée sur l’intelligence, LG a essayé d’inspirer l’industrie automobile avec de nouveaux facteurs de forme. Dans le même temps, LG recherche toujours un partenaire innovant pour l’avenir de la mobilité.

La plate-forme d’IA vocale avancée de SoundHound est basée sur les technologies Speech-to-Meaning ® et Deep Meaning Understanding ®. Ces technologies ont permis l’évolution de l’expérience vocale d’une interface de commande et de contrôle héritée vers des fonctionnalités de conversation plus intuitives pour les conducteurs et les passagers.

Cette nouvelle collaboration permettra également aux utilisateurs de profiter des partenariats de commerce vocal de SoundHound, ce qui signifie que les conducteurs et les passagers pourront payer l’essence, le stationnement ou même commander de la nourriture directement depuis leur véhicule, simplement en utilisant le microphone et l’écran d’info-divertissement. Un tel commerce activé par la voix pourrait aider les équipementiers à créer de nouvelles sources de revenus via leurs véhicules connectés.

La reconnaissance vocale commence à être adoptée beaucoup plus largement dans le segment automobile, après avoir été initialement disponible uniquement en option sur certains modèles de véhicules de luxe. Au fur et à mesure que la sécurité et la facilité d’utilisation seront améliorées, la technologie d’IA vocale permettra aux constructeurs automobiles de fournir une gamme de services qui permettront aux conducteurs d’effectuer une variété de tâches les mains libres et sans quitter la route des yeux. Sa mise en œuvre plus large améliorera également tout trajet, ou trajet pour ceux qui occupent les sièges passagers.

Alors que le marché des assistants virtuels devrait croître considérablement au cours de la prochaine décennie, de plus en plus de constructeurs automobiles reconnaissent la nécessité d’intégrer des fonctionnalités de reconnaissance vocale à leurs programmes de véhicules. Afin de répondre à l’augmentation prévue de la demande et de faire progresser la technologie, LG s’est associé au SoundHound. Les deux sociétés visent à apporter de nouvelles fonctionnalités et capacités vocales innovantes aux systèmes IVI de nouvelle génération de LG afin de changer l’expérience à bord du véhicule pour une vie meilleure.

« Nous sommes ravis de collaborer avec SoundHound et nous sommes impatients de fournir de nouvelles expériences embarquées en intégrant de manière transparente sa plate-forme d’IA vocale à notre dernière architecture de système IVI », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG Véhicule composant solutions (VS) Compagnie. « Ce partenariat nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients de l’industrie automobile et de créer des solutions innovantes qui aideront à piloter l’avenir de la mobilité. »

« Notre accord avec LG permettra aux constructeurs automobiles de toutes tailles d’offrir le type d’expérience d’info-divertissement à commande vocale auquel les utilisateurs s’attendent à chaque étape de leur vie », a déclaré Keyvan Mohajer, président et chef de la direction de SoundHound. « Nous entrons dans une ère où les gens commencent à s’attendre à parler aux appareils de la même façon qu’ils se parlent, et que ces interactions seront utiles et proactives. Cette expérience est rendue possible par la technologie d’IA vocale la plus avancée.

Basé à Santa Clara, en Californie, SoundHound est un innovateur de premier plan dans les solutions de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel basées sur l’IA, opérant dans divers secteurs, notamment l’audio, les télécommunications, les services financiers et l’automobile.