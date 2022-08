Djezzy : forte croissance et hausse des investissements au 2ème trimestre 2022

Djezzy annonce ses résultats opérationnels pour le 2e trimestre 2022, marqués par le maintien d’une excellente performance financière à travers la hausse de son chiffre d’affaires, de sa profitabilité, de ses investissements, de sa base de clients et de la consommation data.

A cet effet, Djezzy a réalisé un chiffre d’affaires de 22,7 milliards de dinars (une augmentation de 4,2% par rapport à la même période en 2021) dans un contexte marqué par une reprise graduelle de l’économie nationale et la levée des mesures de confinement sanitaire. Djezzy a ainsi clos le premier semestre de l’année 2022 avec un revenu de plus de 45,5 milliards de dinars, en croissance annuelle de 6% (+2,5 milliards de dinars) comparativement au premier semestre 2021.

Au cours du deuxième trimestre 2022, Djezzy a renforcé son offre digitale en lançant des services innovants à travers l’application « Djezzy App » afin d’apporter plus de conforts aux clients et contribuer ainsi à l’émergence d’un écosystème numérique national.

A cette occasion, Matthieu Galvani Président-directeur général a déclaré : « Djezzy maintient le cap de la croissance. Les résultats enregistrés au cours du deuxième trimestre de cette année confortent le choix du modèle opérationnel centré sur le numérique. Nous avons augmenté nos investissements pour moderniser notre réseau et offert à nos clients de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de l’application Djezzy App dont le développement a constitué l’un des moteurs de notre dynamique technologique et commerciale. Djezzy consolide ainsi sa performance pour mieux servir ses clients et partenaires et ainsi contribuer à la stratégie de digitalisation de l’économie nationale algérienne ».

Djezzy a investi 3,5 milliards de dinars au cours de ce trimestre, cumulant ainsi 7,3 milliards de dinars d’investissements depuis le début de l’année, soit une augmentation annuelle de près de 10%. Ces investissements ont permis d’étendre la couverture 4G, qui a évolué de plus de 11 points d’année en année, ainsi que d’augmenter la capacité du réseau, répondant ainsi aux besoins toujours croissants des clients en termes de connectivité. Cette tendance est amenée à encore s’accélérer avec 10 autres milliards de dinars prévus en investissements au 2e semestre 2022.

A la fin du deuxième trimestre, Djezzy comptabilisait 14,4 millions de clients dont 10,5 millions de clients data (+13 %). Avec 11 milliards de dinars, les revenus data ont poursuivi leur courbe ascendante en enregistrant une hausse annuelle de 24% tirés par une forte augmentation de la consommation.

Les résultats livrent également d’autres indicateurs de la performance à l’instar de la hausse de 27% du nombre d’abonnés 4G (8 millions). Le revenu moyen par client (ARPU) s’est établi à 523 dinars par utilisateur confirmant une tendance haussière de 1,5% d’année en année.

L’EBITDA s’est établie à 10,2 milliards de dinars au deuxième trimestre, en hausse de 7,3% par rapport au 2e trimestre de l’année 2021. La marge d’EBITDA de 44,7% en augmentation de 1,3 points reflète, quant à elle, la bonne performance de la société. Pour la troisième année consécutive, Djezzy n’a pas dérogé à son rôle d’entreprise citoyenne durant le deuxième trimestre en dégageant une enveloppe de plus de 55 millions de dinars pour lancer, en partenariat avec plusieurs associations, une opération de solidarité en direction de plus de 10000 familles démunies et celles impactées par les conséquences de la crise sanitaire renouvelant ainsi son engagement de venir en aide aux catégories les plus fragiles de la société.