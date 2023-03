Le groupe Ooredoo et ses filiales réalisent de grands progrès en termes de l’investissement socialement responsable

A l’approche de la publication du rapport de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) de l’année 2022, le Groupe Ooredoo a annoncé les progrès significatifs réalisés en matière de l'investissement socialement responsable, qui constitue l’un des aspects clés dans les rapports ESG.

L’adoption des principes de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance a toujours été l’un des principaux objectifs de Ooredoo. L’engagement croissant de l’entreprise envers la réussite dans ce domaine s’est traduit par une large gamme d’initiatives en matière de responsabilité sociale.

A cet effet, Mme Fatima Sultan Al Kuwari, Directrice des Ressources Humaines au sien du Groupe Ooredoo, a déclaré : « Ooredoo s’engage à respecter les normes les plus élevées en matière de la protection de l’environnement, d’impacts sociaux et la bonne gouvernance, en se basant sur sa volonté à construire un héritage durable pour tous. Ainsi, la responsabilisation de nos employés figure parmi nos principales priorités. Nous sommes conscients de l’importance de bénéficier du potentiel humain et nous axons notre travail sur les principes d’égalité des chances, d’égalité entre les deux sexes, et sur l’investissement dans nos talents en offrant un environnement de travail sûr pour tous. »

L’Autonomisation des femmes

L’autonomisation des femmes est un pilier fondamental dans la stratégie de Ooredoo, ce qui confirme l’intérêt accordé par l’entreprise pour l’égalité dans la rémunération et le traitement, l’égalité de la représentativité des sexes dans les équipes de management et les conseils d’administration, et l’égalité des chances quant à l’accès aux formations ainsi que les opportunités d’évolution dans la carrière professionnelle.

En basant sur la politique des ressources humaines au sein de l’entreprise et de son engagement envers le principe d’égalité des chances, le Groupe Ooredoo et ses filiales ont lancé plusieurs initiatives conçues spécialement pour encourager les femmes à investir le marché du travail et leur permettre d’utiliser positivement les technologies de l’information.

Les initiatives lancées par le Groupe Ooredoo comprenaient le sponsoring du Mois de la Femme en mars 2022 et le sponsoring de la première édition du Sommet Ooredoo pour la femme.

Dans le cadre de la révision des politiques Ressources Humaines menée par le Groupe Ooredoo et Ooredoo Qatar, les deux entreprises ont augmenté le nombre de jours de congé maternité et accordé plus de flexibilité au travail aux mères ayant des enfants aux besoins spécifiques.

Ooredoo Algérie a lancé, en collaboration avec l’Institut Dale Carnegie, le programme d’autonomisation des femmes en termes de leadership, qui comprenait plusieurs initiatives, dont la journée des femmes ingénieurs, des interviews des femmes sur la technologie, l’initiative de l’entrepreneuriat ainsi que l’initiative « Machrou3i », dont 8 projets émergents menés par des femmes ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement au sein de son incubateur « Tstart », afin de transformer ces idées en projets réussis.

Ooredoo Maldives a également enregistré une importante réalisation dans ce domaine, en adoptant le principe d’égalité entre les hommes et les femmes quant à la représentativité au conseil d’administration de la société, en plus de la désignation de la première femme en tant que Présidente du conseil d’administration. Ooredoo Palestine a également procédé à la nomination, pour la première fois, d’une femme en tant que membre du conseil d’administration, et la promotion de trois femmes à des postes managériaux au sein de l’entreprise.

Investir dans les talents

Ooredoo s’engage à investir dans le développement de la jeunesse locale et se focalise sur la formation et le développement ainsi que le soutien de l’exploitation des opportunités disponibles.

L’entreprise utilise des plans de développement individuels, gère et dirige des programmes de développement et des efforts de formation et de supervision pour aider l’entreprise à développer et à retenir les meilleurs talents de ses employés.

Alors que toutes les filiales de Ooredoo mettent en œuvre un grand nombre d’initiatives qui soutiennent les employés, certains des projets distingués comprenaient la remise des diplômes aux 29 employés du groupe Ooredoo du programme de développement du leadership en partenariat avec l’Université de Harvard, le lancement d’un programme avancé de développement du leadership, le lancement du programme primé Young Leaders en Palestine, la publication de 500 licences de formation via LinkedIn et le renforcement de la capacité des employés à devenir des formateurs pour leurs nouveaux collègues.

En outre, Ooredoo Tunisie a lancé la Tunisia Talent Factory, une organisation non gouvernementale qui vise à combler l’écart entre l’éducation et le marché du travail dans le pays en offrant des opportunités de formation, de mentorat et d’emploi aux jeunes tunisiens dans le secteur technologique.

En Irak, Asiacell (filiale de Ooredoo) propose un programme de formation pour les étudiants et les jeunes diplômés, leur offrant une formation et une expérience pratique dans divers domaines au sein de l’entreprise. Les stagiaires ont la possibilité de travailler sur certains projets et leur formation est supervisée par un personnel expérimenté afin de les aider à acquérir une compréhension plus large du secteur des télécommunications en Irak.

En 2022, Ooredoo Kuwait a consacré 1 400 heures au développement des talents, dispensé 813 cours spécialisés et formé 253 employés.

Au sein du Groupe, environ 63 stagiaires ont participé à un programme de formation accélérée, tandis que 250 participants ont été supervisés. Suite au succès qu’a connu ce programme, Ooredoo lancera sa propre académie « Ooredoo Education Academy », afin de perfectionner et de reconvertir les employés dans un secteur en constante évolution.

Promouvoir l’inclusion, la diversité et la satisfaction des employés

Afin d’améliorer la satisfaction des employés, Ooredoo a lancé des initiatives importantes pour accroître l’engagement des employés et améliorer leur expérience dans le lieu de travail.

Parmi ces initiatives, l’utilisation de l’indice de santé organisationnelle (OHI) en 2020 au sein du Groupe au Qatar et ses filiales au Koweït, à Oman, en Algérie, en Tunisie, aux Maldives, en Irak et en Palestine.

Ces efforts ont contribué, au niveau de l’entreprise, à créer une forte culture d’engagement des employés, contribuant à renforcer l’unité des entreprises Ooredoo dans les différents pays, à renforcer le sentiment d’appartenance à Ooredoo en tant qu’entreprise unifiée et à permettre à chaque employé de travailler en équipe pour atteindre les objectifs stratégiques et maintenir une performance positive.

Sur la base de l’indice de santé organisationnelle de l’entreprise McKinsey le résultat du groupe Ooredoo a continué d’augmenter régulièrement jusqu’à atteindre le quartile le plus élevé en 2022 par rapport aux autres entreprises, après avoir atteint le deuxième trimestre en 2020. L’indice Ooredoo s’est amélioré de 6 points depuis que l’entreprise a commencé à mesurer les résultats de l’indice de santé organisationnelle.

Le score actuel de l’indice de santé organisationnelle – 79 points- indique que les employés de Ooredoo bénéficient d’un niveau de satisfaction relativement élevé. Une augmentation de 6 points sur l’indice indique que l’entreprise a réalisé une amélioration significative dans l’amélioration de la santé et de la satisfaction des employés. Cela implique que les employés de Ooredoo jouissent d’une meilleure santé et affichent plus de satisfaction dans leur travail par rapport aux résultats précédents.

Fatima Al-Kuwari a conclu son discours en disant : « Nos initiatives perpétuelles reflètent notre ferme engagement envers le développement de notre entreprise en prenant soin de nos employés, en développant leurs compétences et en les aidant à réaliser leurs aspirations. Cela nous aidera à apporter des changements positifs tangibles dans les communautés où nous opérons. Cette approche fait partie de notre modèle d’entreprise, de notre stratégie et de nos opérations et nous permet de fournir un environnement de travail favorable, flexible et intelligent pour les employés.