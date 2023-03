Meta : Instagram et Facebook lancent la certification des comptes

A l’instar de Twitter, le groupe Meta va lancer la certification payante des comptes (avoir un badge bleu sur le compte) Instagram et Facebook.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta vient d’annoncer que désormais Meta Verified est disponible aux Etats-Unis après avoir été lancé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Désormais les personnes qui s’inscrivent sur Instagram et Facebook peuvent obtenir un badge vérifié.

Jusqu’ici, seulement les utilisateurs considérés comme notables dans des catégories telles que les médias et le gouvernement pouvaient disposer d’un profil vérifié, pour permettre à ceux qui le suivent d’être sûrs que c’est les véritables détenteurs de ces comptes.

Désormais, tous les utilisateurs pourront avoir un badge bleu après vérification de leurs comptes à l’aide d’un identifiant gouvernemental. Ce service coûtera 11,99 dollars par mois sur le Web ou 14,99 dollars sur Android de Google, ou iOS d’Apple.

Outre le badge bleu, Meta offre également une « protection proactive contre l’usurpation d’identité » ainsi qu’un accès direct au service clientèle, des autocollants exclusifs et 100 étoiles par mois sur Facebook pour soutenir d’autres créateurs. A noter qu’une fois un compte vérifié, il ne sera plus possible de changer de nom d’utilisateur, nom de profil, date de naissance et même une autre photo, à moins de procéder à une autre vérification.