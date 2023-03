Smartphones : Samsung lance les Galaxy A54 5G et A34 5G

Samsung Electronics vient d’officialiser les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G, en complément des Galaxy A14 5G et Galaxy A14.

Ces 4 smartphones, arborent cette année un nouveau design commun, hérité des Galaxy S23. Fins et élégants, leurs bordures sont délicatement arrondies et les capteurs photos parfaitement intégrés au dos des smartphones. Ils se caractérisent également par leur grande autonomie, pouvant tenir jusqu’à 2 jours.

« Les expériences mobiles de pointes jouent un rôle de plus en plus essentiel au quotidien », a déclaré TM Roh, Président et responsable de la division MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics. « Grâce aux optimisations apportées à la série Galaxy A, nous permettons à davantage de personnes dans le monde d’accéder à ces innovations. »

Une offre photo et vidéo polyvalente, enrichie d’outils de retouche créatifs

Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G permettent d’obtenir des images nettes, même en conditions de faible luminosité, grâce au mode Nuit et à l’Intelligence Artificielle. Idéal en soirée par exemple, le mode Nuit parvient en effet à capter plus de lumière en fusionnant plusieurs pixels en un. Les Galaxy A54 5G et A34 5G ne sont pas en reste côté vidéo, grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS) doublée d’une stabilisation numérique (VDIS) optimisées, pour des vidéos nettes même lorsque l’utilisateur est en mouvement.

Pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des selfies riches en détails, ou participer à des appels vidéo en haute résolution, le Galaxy A54 5G est doté d’un capteur frontal de 32 MP. Les Galaxy A14 et A14 5G sont quant à eux dotés d’un capteur principal de 50 MP. L’ensemble de la gamme est également équipée d’un capteur Macro, pour saisir le moindre détail.

Il est également plus facile de supprimer des objets, ombres et reflets indésirables grâce aux outils d’édition optimisés avec les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G.

Ecran lumineux, 5G et batterie longue durée



Les Galaxy A54 5G et A34 5G sont dotés d’écrans Super AMOLED immersifs de respectivement 6,4’’ et 6,6’’, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Très lumineux, ils permettent de consulter confortablement ses contenus même en plein soleil. Le Galaxy A14 5G est équipé d’un grand écran FHD+ de 6,6’’ au taux de rafraichissement de 90 Hz. Le Galaxy A14 est lui aussi doté d’un écran FHD+ de 6.6’’6.

Grâce à la vitesse de la 5G, les Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G et Galaxy A14 5G assurent une connectivité rapide et stable pour streamer et télécharger sans interruption ou encore partager des contenus en un clin d’œil.

Les Galaxy A54 5G et A34 5G recevront par ailleurs jusqu’à 4 générations de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité.



Rester connecté sans compromettre sa sécurité



Les expériences mobiles ne peuvent être satisfaisantes que si elles sont sécurisées. Avec le tableau de bord Sécurité et Confidentialité de Samsung, l’utilisateur contrôle les données auxquelles a accès chaque application et peut facilement en stopper la collecte. Private Share permet de partager des fichiers importants contenant des informations sensibles ou personnelles avec un niveau de confidentialité extrême. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de partager des fichiers avec une sélection de destinataires désignés, en fixant une limite de temps et en empêchant les captures d’écran.

La série Galaxy A 2023 est également compatible avec l’écosystème Samsung Galaxy, pour bénéficier d’une connectivité parfaitement fluide entre les différents appareils connectés.