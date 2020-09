L’Apple Card disponible dans d’autres marchés avant fin 2020

Les rumeurs de plus en plus persistantes ces dernières semaines s’avèrent vraies ! Apple semble se préparer pour le lancement de son ‘’Apple Card’’ à l’international.

Un peu plus d’un an après son lancement aux États-Unis, Apple s’apprête à la sortie de sa carte de crédit dans d’autres pays du monde. Leur disponibilité devra se faire d’ici la fin de cette année 2020. Et c’est l’Australie qui devrait ouvrir le bal. « Apple n’a jamais caché son intention de lancer l’Apple Card partout dans le monde, mais la législation et le paysage bancaire varient d’un pays à l’autre et le déploiement prend donc beaucoup de temps », explique un journaliste spécialisé dans les produits d’Apple.

Rappelons que l’Apple Card est une carte de crédit développée par Apple, conçue principalement pour être utilisée avec Apple Pay sur des appareils Apple tels qu’un iPhone ou une Apple Watch. Elle est disponible aux États-Unis depuis le 6 août 2019.

L’Apple Card propose des fonctionnalités similaires à celle des néobanques. Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 en envoyant un SMS. Elle propose un programme de cash back, baptisé Daily Cash, compris entre 1 et 3%. L’Apple Card est fournie gratuitement. Il n’y a pas de frais annuel ou à l’international. En revanche, il y a des intérêts puisqu’il s’agit d’une carte de crédit.