Samsung : Le Galaxy S20 Fan Edition présenté dans une semaine !

Samsung multiplie ses annonces depuis le début de cet été. Le sud-coréen devra officialiser un nouveau Smartphone, le Galaxy S20 Fan Edition. Il s’agit d’un successeur de nouvelle génération du Galaxy S10 Lite.

La conférence de lancement est prévue pour le 23 septembre. L’événement «Galaxy Unpacked for Every Fan», comme son nom l’indique, est censé servir de vitrine pour le lancement de l’édition Fan. Si le constructeur sud-coréen renforce sa présence sur le marché c’est pour amplifier ses ventes touchées par la crise sanitaire mondiale à savoir le COVID-19.

Le Galaxy S20 Fan Edition devra être disponible en six couleurs différentes : bleu, vert, blanc, rouge, violet et jaune. A en croire les rumeurs, le Galaxy S20 FE reprendra de nombreuses fonctionnalités du téléphone principal S20, notamment Android 10, une résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP68 et un rafraîchissement de 120 Hz. Son écran de 6,5 pouces affiche une résolution Full HD + (2400 × 1080). Le téléphone devra utiliser également le même chipset Snapdragon 865 que les autres téléphones de la série S20.



Côté appareil photo, le nouveau Smartphone aura une nouvelle caméra selfie qui passe de 10 à 32 Mégapixels. Idem pour l’autonomie. En effet, la durée de vie de la batterie devra augmentée de 4000 mAh à 4500 mAh.