La Playstation 5 se dévoile sur d’autres photos officielles à l’horizontale

Quelques jours après son officialisation la Playstation 5 se dévoile un peu plus à travers de nouvelles photos officielles la montrant notamment avec un emplacement à l’horizontale.

Dévoilée le 11 juin dernier, la nouvelle console porte-étendard de Sony, la PS5 a fait un énorme buzz sur la toile via la conférence officielle de présentation. On a appris via cette conférence la présence de certains jeux-vidéos des plus attendus comme Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ou encore une version améliorée de GTA 5.

Aujourd’hui, la PS5 se dévoile encore un peu plus via de nouvelles photos officielles publiées par un membre du forum Reddit. Des images qui démontrent que la console pour se placer à l’horizontale comme supposé. Ces images ont été tires d’une fiche de produit sur la plateforme Amazon qui a été retirée par la suite.

A côté de la console horizontale, on peut également admirer la nouvelle manette DualSense. On notera la présence d’un socle sous cette console dont l’utilité est probablement d’assurer sa stabilité.