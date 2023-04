iPhone : une astuce pour envoyer des messages dans un avion en plein vol

Un voyageur a publié sur le réseau social TikTok une astuce pour pouvoir échanger des messages en Avion même quand le téléphone est hors ligne. Une fonctionnalité opérationnelle sur iPhone.

Une astuce félicitée par des milliers d’internautes qui affirment son fonctionnement, et dont plusieurs médias expliquent comment l’activer. En effet, pour s’envoyer des SMS entre deux iPhones en avion il suffit d’utiliser la fonction AirDrop du smartphone.

Dans le détail, vous ne pouvez pas envoyer de SMS proprement parlé, mais il sera possible de rédiger des messages dans l’application Notes, puis d’envoyer le fichier via AirDrop. Le destinataire pourra ainsi lire le message et y répondre de la même manière. Une astuce qui a ravi des milliers d’internautes qui vont échanger avec leur partenaire de voyage sans qu’ils soient assis l’un à coté de l’autre.