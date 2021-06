Industrie: lancement de la plateforme numérique « Istithmari »

Une nouvelle plateforme numérique voit le jour baptisée : "Istithmari" au profit des opérateurs économiques du secteur de l’industrie.

L’objectif est de permettre aux professionnels et aux porteurs de projets d’investissement de soumettre directement leurs préoccupations aux services du ministère de l’Industrie sans intermédiaire. Elle leur permet aussi d’obtenir la confirmation immédiate de la réception des doléances ou de signaler et désigner un conseiller qui suit la doléance. A travers la plateforme, il est possible d’ouvrir un compte de suivi qui permet de connaître le déroulement de la doléance et son issue. « istithmari.gov.dz vise donc à rapprocher l’administration des opérateurs économiques pour être à l’écoute de leurs préoccupations et bien prendre en charge leurs doléances », indique le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha.

Il s’agit aussi, à travers cette initiative, de consacrer de nouvelles traditions entre l’administration et les investisseurs sur la base de la confiance et de la communication, des préalables nécessaires à l’amélioration du climat des affaires dans notre pays.