OnePlus deviendra bientôt une marque alternative d’Oppo !

Les chinois tentent le tout pour le tout afin d’accaparer une grande part de marché. D’ailleurs, deux marques chinoises ont décidé d’unir leurs forces… Il s’agit d’Oppo et OnePlus.

L’information n’est pas encore officielle, mais ce n’est pas non plus une rumeur ! Un journaliste américain a mis la main sur un document qui le prouve. Ainsi, le document indique que OnePlus devient une marque d’Oppo, mais va continuer de fonctionner comme une entité indépendante, tant au niveau des produits que des marchés. Donc, officiellement, rien ne change pour les deux marques qui seront parfois en compétition comme avant.

La même source indique qu’en vertu de cette alliance, OnePlus bénéficiera de plus de moyens dans la recherche et développement et la production et la chaîne d’approvisionnement en composants.

Toutefois, le grand défi pour le chinois OnePlus est de conserver son indépendance, ses produits et la surcouche qui a fait sa réputation !!!