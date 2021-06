LG Algérie présente le NeoChef : un nouveau micro-onde dernière technologie est née !

LG continue d’épater le consommateur algérien avec des produits innovants qui répondent à leurs besoins. C’est ainsi que la firme sud-coréenne vient de dévoiler le nouveau micro-onde baptisé ‘’NeoChef’’.

Ce modèle combine à la fois la fonction de cuisson et un micro-onde doté de la dernière technologie. Le NeoChef est un appareil de cuisson conçu pour la nouvelle génération et qui va créer un nouveau style de vie dans les cuisines. En effet, au lieu d’acquérir un four et un micro-onde, les consommateurs auront, désormais, tout simplement besoin de s’offrir le NeoChef. « Parmi les principaux critères de performance qui favorisent le NeoChef, nous retrouvons notamment le Smart Inverter, un design moderne, une cuisson rapide et réchauffage uniforme, une décongélation Expert+ mais aussi une rôtissoire et un gril », indique Mustapha Mohamedi, RP de LG Electronics Algérie.

Grâce à sa percée technologique, LG a doté le nouveau NeoChef du système Smart Inverter. Ledit micro-onde offre une puissance exceptionnelle pour réchauffer et décongeler un éventail d’aliments de manière rapide et efficace, tout en respectant l’aliment. Grâce à un contrôle précis de la puissance et une diffusion homogène des ondes, l’utilisateur bénéficie d’un réchauffage optimal et uniforme par rapport à un micro-onde ‘’conventionnel’’.

Par ailleurs, la puissance exceptionnelle apportée par NeoChef, permet à l’utilisateur de profiter d’une cuisson plus rapide qu’avec un micro-onde conventionnel.

Aussi, le NeoChef se distingue par son contrôle précis de la température ; vous pouvez accéder à des programmes pour cuisiner sainement et sereinement des produits frais. NeoChef est également doté du système cuisson basse température, pour vos viandes et plats mijotés- préparation de yaourts maison. L’autre fonctionnalité de ce nouveau produit est sa capacité de fonctionner, même dans les zones de basse tension, à alimentation électrique limitée ou à faible source d’alimentation (minimum 300 W). Aussi, grâce à la fonction Healthy Fry, son plat Crousty associé et ses 8 programmes spécialement dédiés, les utilisateurs peuvent cuisiner facilement et sainement les produits qui leur font souvent envie comme les frites, les ailes de poulet, les mets panés, tout en limitant la quantité de matière grasse.

Concernant le prix de vente du micro-onde NeoChef, LG Algérie le propose à partir de 40 000 Dinars.