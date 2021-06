Wasfaty-Dz : Votre ordonnance préparée en un 1 clic !

En ces temps de chaleur, on évite de sortir surtout si on n’a rien à faire dehors. De nombreuses applications ont vu le jour ces dernières années afin de nous faciliter la vie. Parmi ces applis, Wasfaty.

L’application «WASFATY» fonctionne lorsque le médecin prescrit une ordonnance ou une analyse pour le patient, le patient l’envoie en un seul clic pour rechercher la disponibilité du médicament ou de l’analyse chez le pharmacien ou le laboratoire le plus proche.

Comment ça fonctionne ?

Pour rechercher des médicaments, il vous suffit simplement de télécharger l’application disponible sur Google Play ou l’App Store, puis photographier l’ordonnance ou le médicament en un seul clic et l’envoyer via la plateforme pour le chercher dans la pharmacie la plus proche en Algérie ou à l’étranger. De plus, il est possible d’ajuster les heures de prise de médicament.

« WASFATY » est la première application mobile en Algérie au service de la santé des citoyens, une plateforme de communication entre citoyens et médecins, pharmacies, laboratoires et fournisseurs en envoyant des ordonnances écrites ou une photo d’un médicament ou une ordonnance électronique et permettant au patient de rechercher des médicaments ou des analyses dans un temps plus rapide et plus efficace.

Dans l’application vous trouverez une liste des chercheurs de sang avec groupe sanguin, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.

A noter enfin que l’application Wasfaty est gratuite.