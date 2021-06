Zoom sur Djezzy Hayla Bezzef : Plus d’internet aux clients !

Parfois Djezzy ne cherche pas loin. Il relance des offres à succès pour séduire d’autres clients ou fidéliser ses abonnés. On s’intéresse, cette fois-ci, à l’offre ‘’HAYLA BEZZEF’’, une offre répondant aux attentes des clients les plus exigeants.

Plus riche en data, Hayla Bezzef répond à des besoins de gigas en constante augmentation offrant ainsi à ses bénéficiaires une expérience unique de l’internet sans se soucier de leurs consommations. En plus d’augmenter à 10 Go son forfait à 1200 DA, Djezzy double la durée de validité de son offre à 500 DA et met à la disposition de ses clients de nouvelles options EXTRA qui leur permet de compléter leurs avantages lorsqu’ils le souhaitent.

Différents paliers s’offrent aux clients :

Pour 1200 DA, les clients bénéficient de 10 Go d’internet au lieu de 6, les appels & SMS illimités vers Djezzy ainsi que de 1500 DA de crédit vers les autres réseaux.

Pour seulement 300 DA de plus, les clients profiteront du palier supérieur avec 30 Go d’internet supplémentaires et de 1500 DA de crédit supplémentaires valables durant toute la validité de l’option activable à tout moment.



* La Hayla Bezzef 1500 offre toujours 40 Go d’internet, les appels & SMS illimités vers Djezzy et 3000 DA de crédit vers les autres réseaux. Pour seulement 500 DA de plus, les clients auront la possibilité d’acquérir 20 Go et 4000 DA de crédit supplémentaire.



* Hayla Bezzef 2000 permet, quant à elle, de bénéficier d’un forfait de 60 Go d’internet, les appels & SMS illimités vers Djezzy et un crédit de 7000 DA vers tous les réseaux.

Enfin, dernière grande nouveauté de l’offre, la validité de l’option 500 passe de 7 à 15 jours pour 3 Go d’internet, les appels & SMS illimités vers Djezzy et 750 DA de crédit vers les autres réseaux.

Comment en bénéficier ?

Rien de plus simple pour profiter des nouvelles options DJEZZY HAYLA BEZZEF, il vous suffit de composer*720# ou de demander au point de vente de vous l’activer. Il est également possible de vous connecter à l’application Djezzy Internet (Androïd | iOS). D’ailleurs, l’offre ‘’DJEZZY HAYLA BEZZEF’’ est disponible dans toutes les boutiques et points de vente agréés Djezzy à travers tout le territoire national.