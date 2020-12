Impossible n’est pas Viber !

C'est le 10éme anniversaire de Viber, une application qui a bouleversé le monde des télécommunications en mettant un terme aux appels internationaux extrêmement couteux.

Viber est le pionnier des appels de mobile à mobile gratuits et illimités sur Internet (VoIP). Présentée le 2 décembre 2010, l’application Viber a perturbé la scène des télécommunications en offrant un moyen simple pour tout le monde, n’importe où, d’avoir des appels gratuits illimités. Et depuis son lancement, ce sont plus de 1 Milliard de minutes d’appel gratuites qui ont été effectuées sur cette application.

Au fil des années, Viber a mis en place au cœur de son fonctionnement une promesse fondamentale, celle d’être l’application de messagerie la plus sécurisée au monde. En effet, »le rôle de Viber dans l’autorisation de la liberté d’expression est lié à notre valeur fondamentale de « Confidentialité d’abord ». C’est pourquoi nous avons un cryptage de bout en bout sur tous les chats et appels privés – par défaut – depuis 2016 », indique le communiqué de l’application.

Avec l’arrivée progressive de la 5G, Viber se prépare à une métamorphose profonde de ses différents services. Chez Viber, on pense que les applications de messagerie qui sont des réseaux fermés, et grâce à l’introduction de l’interopérabilité dans les applications de messagerie, les utilisateurs pourront à l’avenir échanger des messages instantanés entre les plates-formes et les applications de messagerie concurrentes. Viber prépare donc ses utilisateurs à pouvoir envoyer des messages à des personnes sur d’autres applications comme WhatsApp, Facebook Messenger, Wechat ou Signal !

» Avec la liberté de choix, vous pouvez décider de l’interface et de l’application que vous aimez, et vous ne seriez pas obligé de rejoindre une plate-forme en laquelle vous ne faites pas confiance, en termes de confidentialité ou de collecte de données, juste pour pouvoir interagir avec n’importe qui sur n’importe quel autre message. Cela augmenterait la liberté dont disposent les utilisateurs pour utiliser la meilleure plate-forme pour eux, ce serait une grande incitation à accroître la confidentialité et cela garantirait une réelle variété de choix pour les utilisateurs » indique le communiqué de Viber.