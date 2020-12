Application Algérienne VTC Yassir : Persona non grata au Maroc !

La plateforme Algérienne de VTC, Yassir en l'occurrence, vient d'être déclarée persona non grata au Maroc. En effet, la wilaya de Casablanca vient de décider la présence de Yassir au Maroc comme étant « illégale ».

Figurant parmi les rares entreprises Algériennes activant au Maroc, l’application de VTC Yassir fait désormais face à une situation compliquée au Maroc depuis la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Dans son communiqué, la wilaya de Casablanca a menacé les responsables de Yassir et les chauffeurs qui collaborent avec elle de sanctions.



Il est à rappeler que Yassir, lancée en 2017 en Algérie, s’est installée au Maroc depuis juillet 2019. Actuellement, elle active dans les villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger. Elle totalise pour le moment plus de 2 millions d’utilisateurs et 40.000 partenaires. En plus de l’Algérie, cette application est présente au Canada, en France et en Tunisie.

Yassir est une application créée par trois Algériens à Palo Alto aux Etats-Unis.