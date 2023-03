Huawei Algérie lance sa troisième édition du ICT Talents Job Faire

Huawei Algérie a lancé ce 20 mars 2023 sa troisième édition du ICT Talents Job Fair, au palais des expositions SAFEX Pins Maritimes à Alger. L’évènement réunit 60 entreprises dans le domaine de la technologie qui auront l’occasion d’échanger avec plus de 1000 étudiants qualifiés issus des universités de 58 wilayas certifiées par Huawei ICT Academy.

Après une première édition à Oran, et une deuxième à Sétif, Huawei Algérie lance son ICT Talents Job Faire à Alger au palais des expositions de la SAFEX. Il s’agit d’une plateforme de rencontres et d’échanges pour les jeunes talents de la Huawei ICT Academy, permettant de favoriser leur insertion professionnelle dans des entreprises de la tech, à l’issu de leur parcours universitaire.

Cet événement parrainé par l’ambassade de Chine en Algérie et en partenariat avec avec l’Administration Nationale de l’Emploi (ANEM) et le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), permet aux différents étudiants issus d’universités du pays certifiées par Huawei ICT Academy d’avoir l’opportunité de rencontrer les représentants de 60 entreprises partenaires de Huawei Algérie et reconnues dans le secteur des technologies ou des domaines connexes tels que Djezzy ou Mobilis.