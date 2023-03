Ooredoo présente ses vœux au peuple Algérien à l’occasion du mois de Ramadhan

A la veille du mois béni du Ramadhan, Ooredoo entreprise citoyenne par excellence, souhaite « Ramadhan Moubarak » à l’ensemble du peuple Algérien.

Toujours aussi proche des Algériens, Ooredoo leur présente ses meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité et exprime sa fierté de partager avec eux l’ambiance de ce mois sacré dans la piété et la solidarité.

Dans son message de vœux, le Directeur Général par intérim de Ooredoo Algérie, M. Roni TOHME a déclaré : « A l’occasion du mois béni de Ramadhan, je tiens à présenter en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos meilleurs vœux au peuple Algérien, priant Dieu le Tout Puissant d’accepter leur jeûne et prières. Etant une entreprise socialement responsable, Ooredoo prévoit un nombre d’actions humanitaires et caritatives pour ce mois de piété et d’entraide, dédiées notamment aux personnes et familles démunies de la société. Ooredoo accompagnera également les Algériens avec une panoplie d’offres et de services innovants adaptés à leurs besoins durant ce mois de solidarité. »

Aussi, Ooredoo a annoncé, récemment, son programme de solidarité pour le mois de Ramadhan qui sera mené en collaboration avec ses partenaires de la société civile.

Il s’agit, entre autres, de la contribution financière accordée par Ooredoo pour les restaurants « El Hilal » qui seront ouverts par le Croissant Rouge Algérien, au profit des jeûneurs à travers les différentes régions du pays ainsi que la distribution de couffins aux familles nécessiteuses.

D’autres projets de solidarité avec des familles démunies sont prévus durant le mois de Ramadhan, et seront menés, entre autres, en partenariat avec l’Association Nationale du Volontariat.

A travers ces actions caritatives, Ooredoo ne cesse de confirmer, d’année en année, son engagement envers la société Algérienne à travers notamment le renforcement de sa stratégie quant à la responsabilité sociétale de l’Entreprise avec des programmes de solidarité et de partage réparties à travers les différentes régions du pays.