Le Groupe Télécom Algérie signe un accord avec le Croissant Rouge Algérien

Le Groupe Télécom Algérie a procédé aujourd’hui, mercredi 22 mars 2022, au niveau de son siège sis à Bab Ezzouar, à la signature d’un protocole d'accord avec le Croissant-Rouge algérien visant à renforcer et à soutenir les différentes actions de coopération et de solidarité du Croissant-Rouge.

La cérémonie de signature de l’accord s’est tenue au niveau du siège du Groupe Télécom Algérie, en présence de son Président Directeur Général, M. Khaled ZARAT, accompagné de la présidente du Croissant-Rouge Algérien, Mme Ibtissem Hamlaoui.

Lors de cet événement, M. Khaled Zarat, a affirmé que « les actions de solidarité sont des valeurs profondément ancrées dans la société algérienne et des traditions séculaires des entreprises nationales et des entreprises citoyennes ». Il a également souligné le fort besoin d’énergies créatives dans la société qui construisent le pays et aident à construire l’avenir et à promouvoir les bonnes actions et le volontariat pour lancer des initiatives nationales ». De ce fait, le Groupe Télécom Algérie a décidé de coopérer avec le Croissant-Rouge Algérien, en étant la plus ancienne organisation humanitaire.