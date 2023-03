ATM Mobilis présente ses vœux au peuple algérien et à l'ensemble de la Oumma, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan 2023, correspondant à l’An 1444 de l’hégire, implorant Allah Tout-Puissant d’accorder notre jeûne et nos prières et d’étendre sa bénédiction sur ce mois.

Fidèle à sa vocation citoyenne et solidaire, Mobilis célèbre le mois de piété et de miséricorde avec tous les Algériens, et renouvelle son engagement à leurs côtés à travers son implication dans diverses actions sociétales et ses offres de solutions digitales innovantes qui répondent à leurs besoins.

Toutes les équipes d’ATM Mobilis vous souhaitent Ramadan Moubarak.