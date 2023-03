Éliminatoires Coupe d’Afrique des Nations 2023 : Mobilis encourage les verts

ATM Mobilis, Partenaire Officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et de l’Équipe Nationale A, encourage les Verts à la veille de la double-confrontation face au Niger, comptant pour les troisième et quatrième journées des Éliminatoires de la 34e Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023.

Ainsi, les Fennecs repartent en campagne qualificative en jouant d’abord à domicile, le jeudi 23 mars 2023 à 22h00 au stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger, pour ensuite s’envoler à Tunis afin de disputer le match retour, le lundi 27 mars 2023 à 17h00, du stade Hammadi Agrebi de Radès.

Pour rappel, à l’issue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, l’Algérie est en tête du groupe F, avec 6 points devant le Niger 2 points, alors que la Tanzanie et l’Ouganda ferment la marche avec un seul point.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour le tournoi final, en Côte d’Ivoire.

ATM Mobilis, la Marque des Champions, soutient les Guerriers du Désert et notre Ambassadeur de Marque, le coach Djamel Belmadi, dans cette nouvelle échéance. Bon match et bonne chance aux Fennecs !