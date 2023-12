Huawei dévoile son tout nouveau PC portable MateBook D16

Le géant fabricant chinois Huawei lance officiellement son nouvel ordinateur portable le MateBook D16 2024. Il s’agit d’une mise à niveau du modèle existant avec désormais comme processeur Intel Core i9 de 13e et mise sur son poids léger pour trouver ses fans.

A l’occasion de sa conférence tenue à Dubai, Huawei lève le voile sur son nouveau PC portable, le MateBook D16. Un PC au poids léger de 16 pouces qui se positionne sur le segment des milieux de gamme.

Dans le détail, il s’agit d’une mise à niveau de son modèle existant, en intégrant désormais un processeur Intel Core i9 de 13 e génération avec 16 Go de RAM. On retrouve également un disque SSD de 1 To. A noter qu’il s’agit de la configuration maximale et qu’il est possible d’opter pour un processeur moins puissant.

Pour attirer sa clientèle, Huawei a opté sur ce PC au grand format, sur un poids léger qui est de 1,68 kilo et un épaisseur de 17 mm. Ce qui veut dire que ce nouveau Matebook D16 est presque aussi fin et léger que les PC de 14 pouces. L’écran de 16 pouces quant à lui pivote à 180 degrés sur le châssis mais n’est pas tactile.

Coté autonomie, le constructeur annonce une batterie de 70 Wh pour une quinzaine d’heures de travail sans rechargement. Enfin, le MateBook 16 D est déjà disponible à la commande avec un prix de 1399 euros pour la version i9, 1299 euros pour la version i7 et 799 euros pour la version i5.