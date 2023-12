Samsung Algérie participe au salon de la production nationale avec son partenaire SINOVA

Samsung Algérie s'associe à son partenaire officiel, SINOVA, pour participer au Salon de la Production Nationale, qui se tiendra du 14 au 23 décembre au Palais des Expositions SAFEX, à Alger. Ensemble, ces deux acteurs proposeront une sélection complète des dernières innovations et produits Samsung, fabriqués localement par l'intermédiaire de SINOVA.

Le stand conjoint de Samsung et SINOVA présentera un éventail de produits inédits, incluant les séries Crystal, QLED, et OLED de téléviseurs allant de 32″ à 85″, ainsi qu’une variété de machines à laver, du Front loading au Top loading, et une gamme complète de réfrigérateurs.

Les représentants des deux entités seront présents pour vous offrir des démonstrations et présenter les dernières solutions et innovations de Samsung, conçues pour répondre aux attentes du marché et des consommateurs. Venez découvrir ces nouveautés qui promettent de révolutionner le secteur de l’électroménager et de l’électronique.

Ne manquez pas l’opportunité de voir en avant-première les gammes de produits variées de Samsung, exposées dans toute leur diversité au Salon de la Production Nationale.