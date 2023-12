Le PDG d’Algérie Télécom, M. Adel BETOUMI, honorable lauréat du Prix « Africa CEO Merit Leader of the Year 2023 »

Algérie Télécom brille sous les projecteurs internationaux grâce à la reconnaissance de M. Adel BETOUMI, Président directeur général d'Algérie Télécom. Il a été honoré du prestigieux prix "Africa CEO Merit Leader of the Year 2023" lors de la cérémonie AWARD Review Telecom, qui s'est tenue à Dubaï le 7 décembre dernier, dans le cadre du 17ème Telecom Review Leaders' Summit.

Le Telecom Review Leaders’ Summit, rassemblement incontournable des TIC, a réuni des décideurs, acteurs et équipementiers majeurs du secteur, venant des quatre coins du globe, pour échanger sur les tendances actuelles et les défis façonnant le paysage mondial des télécommunications. Lors de cette édition, M. Adel BETOUMI a été distingué du prix Africa CEO Merit Leader of the Year 2023, une reconnaissance remarquable de son leadership éclairé au sein d’Algérie Télécom.

Cette 17e édition a été l’occasion pour les participants de débattre des sujets d’actualité impactant profondément le monde des TIC, offrant ainsi une plateforme de discussion enrichissante sur les enjeux et les intérêts actuels de ce secteur en constante évolution.

Monsieur BENTOUMI a exprimé sa gratitude envers les organisateurs de l’événement et a déclaré :

« Nous sommes profondément honorés de recevoir le prix Africa CEO Merit Leader of the Year 2023. Cette reconnaissance témoigne des efforts soutenus d’Algérie Télécom pour innover, offrir des services à valeur ajoutée et contribuer au développement du secteur des télécommunications en généralisant le déploiement de la fibre optique à domicile (FTTH) sur le tout territoire national. Je partage ce prix avec l’ensemble des employés qui ont rendu cela possible grâce à leur dévouement, à leur engagement et nous sommes convaincus que notre engagement envers l’excellence continuera de nous guider, en nous concentrant sur les trois axes stratégiques du Ministère de la Poste et Télécommunications : offrir une technologie de pointe aux Algériens, rendre cette technologie accessible grâce à des offres abordables et améliorer continuellement la qualité de service de la connectivité internet et des services offerts à nos clients ».

Dans son communiqué, Algérie Télécom se réjouit de cette distinction historique accordée à son Président Directeur Général, M. BENTOUMI. Depuis son retour à la tête de l’entreprise en février 2022, le PDG n’a ménagé aucun effort pour unir les employés autour des objectifs stratégiques de la compagnie et pour positionner Algérie Télécom en tant qu’acteur majeur dans le secteur local et régional. Cette reconnaissance est le fruit de son dévouement, de sa vision stratégique et une fierté pour l’Algérie.