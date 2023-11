Google Maps adopte un nouveau design sur Android Auto

Google Maps sur Android Auto se dote de quelques modifications discrètes qui apportent à la navigation plus de modernité et plus de clarté.

A l’instar de Google Assistant, Google Maps sur Android Auto adopte quelques modifications, qui sont principalement graphiques, qui permettent d’affiner le design global de l’affichage pour le moderniser et rendre la navigation plus agréable.

Ainsi, dans l’optique d’harmoniser les interfaces entre les appareils tournant sous Android, l’application allège les informations qu’elles affichent et s’aère légèrement, avec des nouveaux choix de design qui se marient bien avec la dernière mise à jour de la barre latérale.

On découvre ainsi, le temps de trajet estimé est affiché au sommet de l’encadré dédié, en gras. Juste en-dessous, la distance restante et l’heure d’arrivée prévue. Les boutons sur la ligne du bas ont également changé. Affaire à suivre.