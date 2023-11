Ooredoo inaugure une boutique intelligente à Béchar : l’expérience au cœur de l’innovation

Ooredoo annonce l’ouverture dès aujourd’hui, 09 novembre 2023, d’une nouvelle boutique intelligente dans la wilaya de Béchar, poursuivant ainsi sa stratégie d’extension et modernisation de ses espaces digitaux dans le Sud Algérien.

Ooredoo a marqué un jalon significatif ce jeudi avec l’inauguration officielle de sa nouvelle boutique intelligente, située au cœur de la wilaya de Béchar. La cérémonie d’inauguration a réuni un panel distingué, comprenant M. Senouci Hakim, le Directeur de la Poste et des Télécommunications de la wilaya, des représentants des autorités locales, ainsi que M. Roni Tohme, le Directeur général d’Ooredoo Algérie, accompagné du top management de la compagnie.

Nichée dans le centre-ville de Béchar, à la rue Cheikh Ben Djoudi, la nouvelle boutique intelligente d’Ooredoo s’érige en un lieu novateur, invitant aussi bien les clients particuliers que les entreprises à sous-marins dans une expérience numérique révolutionnaire. Axée sur un concept avant-gardiste, cette boutique redéfinit les standards en offrant un environnement alliant confort, flexibilité, conseils personnalisés et innovation à chaque visite.

Cette initiative souligne l’engagement d’Ooredoo à transcender les attentes de sa clientèle en mettant résolument l’expérience client au cœur de son approche. En offrant une panoplie de services et de solutions au sein de cet espace intelligent, Ooredoo réaffirme sa position en tant que leader de l’innovation dans le secteur des télécommunications en Algérie.

A l’occasion de cette inauguration, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre dynamisme quant à la modernisation et la mise à niveau de nos espaces de ventes notamment dans le Sud Algérien. Après celles de Laghouat et Ghardaïa nous sommes très ravis d’annoncer, aujourd’hui, l’ouverture officielle de la toute nouvelle boutique intelligente Ooredoo dans la Capitale de la Saoura, la troisième du genre dans la région du Sud Algérien. Ce nouvel espace qui se démarque par son design moderne et ses services digitaux innovants, permettra à nos clients de la wilaya de Béchar de vivre une expérience digitale inégalée et à la hauteur de leurs attentes, avec une prise en charge rapide de leurs demandes et de conseils de l’accueil jusqu’au traitement de leurs requêtes. A travers l’inauguration de cette boutique intelligente, Ooredoo confirme sa volonté de renforcer sa présence dans la région du Sud Algérien et hisser l’expérience client à des niveaux supérieurs et leur permettre de profiter de son expertise dans la numérisation. »

Grâce à un concept d’aménagement moderne et 100% Made in Algeria, la boutique intelligente de Ooredoo permet au client d’évoluer, en toute liberté et flexibilité, à travers les différentes zones en fonction de ses besoins, de ses recherches et de ses centres d’intérêt :



* La zone d’ATTENTE : offrant aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mobiles tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d’affichage modernes.

* La zone de VENTE : des places assises pour la vente et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via un Terminal de Payement Electronique (TPE).

* La zone d’EXPERIENCE : disposant de comptoirs d’exposition dans laquelle le client a la possibilité de tester librement les dernières nouveautés en matière de smartphones et de tablettes tactiles.

Sur place, des conseillers de vente assureront une prise en charge personnalisée pour les clients, particuliers et entreprises, en les orientant et en les conseillant sur les produits et services Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins.

Pour rappel, Ooredoo a procédé à l’ouverture de plusieurs boutiques digitales à travers les différentes régions du pays, à l’instar des wilayas d’Oran et Tlemcen pour la région Ouest, Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Annaba pour la région Est, Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Blida, Bouira et Ain Defla et plus récemment Bejaia pour la région Centre et Ghardaïa et Laghouat pour la région Sud.