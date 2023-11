Algérie Télécom signe un protocole d’Accord avec le Centre International de Presse

Algérie Télécom et le Centre International de Presse (CIP) ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord marquant le début d’une collaboration prometteuse visant à renforcer le secteur des médias et de la communication en Algérie.

La signature de cet accord a eu lieu le jeudi 09 novembre 2023, par M. Adel BENTOUMI, Président Directeur Général d’Algérie Télécom, et M. Mourad BENREDOUANE, Directeur Général du CIP, au siège de la Direction Générale d’Algérie Télécom. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts conjoints pour contribuer de manière significative au développement des deux secteurs stratégiques, tout en renforçant les liens entre les deux institutions.

La collaboration entre Algérie Télécom et le Centre International de Presse permettra de mettre en commun les ressources et les expertises des deux entités, notamment en ce qui concerne la couverture médiatique, l’organisation d’évènements nationaux et internationaux, ainsi que la formation dans les domaines journalistique et technologique.