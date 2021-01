Écouteurs Samsung : Les Galaxy Buds Pro sont arrivés !

Samsung Electronics annonce le lancement de sa nouvelle génération d'écouteurs : les Galaxy Buds Pro. Il s’agit d’oreillettes dotées d’un son immersif, une qualité d'appel supérieure, un ANC intelligent et une connectivité améliorée sur vos appareils Galaxy.

Sans doute, ce sont les meilleurs écouteurs de Samsung offrant une qualité sonore inégalée, une élimination active ainsi qu’une intelligente du bruit et une connectivité fluide, le tout dans un design impeccable. En effet, c’est leur apparence qui change toute la donne avec un design moderne et élégant. Les Galaxy Buds Pro représentent l’offre d’oreillettes de Samsung la plus premium jusqu’à présent. Elles ont été conçues pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre travail, de vos divertissements, et de tout le reste. « Alors que les gens recherchent une technologie qui peut les aider à s’adapter à de nouvelles routines et modes de vie, le marché des véritables écouteurs sans fil s’est considérablement développé et les attentes des consommateurs ont augmenté », dit TM Roh, Président et Chef de la division Mobile Communications, Samsung Electronics. « Avec les Galaxy Buds Pro, nous faisons une grande déclaration avec un petit appareil, offrant aux utilisateurs une expérience sonore unique qui rend même les tâches quotidiennes vraiment épiques », ajoute-il.

Les Galaxy Buds Pro émettent un son puissant et clair grâce à un caisson de graves de 11 mm et un haut-parleur d’aigus de 6,5 mm pour un aigu net avec un minimum de distorsion. Cela offre la meilleure expérience audio pour des écouteurs Samsung à ce jour ; un son balancé et dynamique. Les écouteurs ne sont plus seulement faits pour le divertissement. Ils sont devenus cruciaux pour la communication au travail, et la qualité des appels est maintenant plus importante que jamais ! Les Galaxy Bud Pro séparent votre voix des sons indésirables avec trois microphones et une unité de prise de voix, vous assurant d’être entendu aussi clairement que possible.

Il n’y pas que le son qui nous intéresse. Les Galaxy Buds Pro sont une extension intégrale de l’écosystème Galaxy. Ce sont des écouteurs avec les meilleures fonctions de connectivité jusqu’à présent. Vous pouvez désormais basculer automatiquement la connexion de vos écouteurs entre vos téléphones et tablettes Galaxy selon votre utilisation, sans ajustement manuel. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 et recevez ensuite un appel sur votre Galaxy S21 5G, la toute nouvelle fonctionnalité Auto Switch mettra votre vidéo en pause et vous permettra de répondre au téléphone facilement en utilisant vos Galaxy Buds Pro. Une fois l’appel terminé, vos écouteurs basculeront instantanément sur votre tablette et votre vidéo reprendra, et vous pouvez à nouveau écouter le son via vos écouteurs.

Enfin, les Galaxy Buds Pro sont offerts en trois couleurs : un incroyable Violet fantôme, et les intemporels Noir fantôme et Argent fantôme. Les Galaxy Buds Pro sont d’ores et déjà disponibles sur quelques marchés depuis le 15 janvier dernier.