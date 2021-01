Djezzy entreprise : lancement de l’offre « Pack Smartphone Pro »

Djezzy lance une nouvelle offre destinée aux professionnels sous forme d'un pack, composé d’un smartphone et d’une Sim Djezzy Confort Pro.

Afin de répondre aux attentes des clients entreprises en Algérie, Djezzy enrichit sa gamme de produits avec une nouvelle offre déclinée sous forme d’un « Pack smartphone pro », composé d’un smartphone 4G et d’une Sim Djezzy Confort Pro. Deux modèles de smartphones sont proposés aux clients : Condor L8 PRO au prix de 30 500 DZD et Samsung J6+ au prix de 37 900 DZD.



Djezzy indique que la nouvelle offre se décline en deux forfaits aussi généreux l’un que l’autre :



* Le premier forfait est de 100 Gb d’internet avec des appels et sms en illimité vers Djezzy et 5000 DZD de crédit. Il est proposé au prix de 2000 DZD/Mois durant les 12 premiers mois au lieu de 2500 DZD, soit une remise de 500 DZD.



* Le second forfait est de 150 Gb d’internet avec des appels et sms en illimité en national et 2000 DZD de crédit vers l’international. Il est cédé au prix de 3000 DZD/Mois durant les 12 premiers mois au lieu de à 3500 DZD/Mois.

La nouvelle offre pack Pro est disponible dans toutes les boutiques Djezzy, selon la disponibilité des stocks.

D’autres modèles de smartphones viendront enrichir la gamme actuellement proposée.