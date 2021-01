OPPO dévoile une nouvelle vision technologique et des produits conceptuels à OPPO INNO DAY 2020

OPPO souffle sa 16ème bougie avec un bilan d’évolution qu’il qualifie de ‘’considérable’’. Il revient sur les moments-clés qui ont défini le parcours de la firme chinoise en 2020.

Dans un communiqué de presse, Oppo exprime d’abord sa fierté ‘’d’être l’un des premiers OEM à avoir proposé la dernière mise à jour d’Android 11 à ses utilisateurs’’. Le ColorOS 11, conçu pour vous faciliter la vie, a été présenté en septembre dernier. Son lancement, qui faisait suite à l’annonce d’Android 11 de Google, était le fruit d’une étroite collaboration entre les deux entités. Le ColorOS 11 propose des options, des thèmes et des fonds d’écran, des polices, des icônes et des sonneries toujours personnalisables, garantissant ainsi une expérience vraiment unique.

Oppo revient également sur la distinction qu’a remporté son Smartphone premium Find X2 Pro. Il a, en effet, été nommé, en août dernier, le « smartphone le plus avancé 2020-2021 » par l’European Image and Sound Association (EISA), un groupe comprenant 61 des magazines d’électronique les plus respectés au monde.

Ce n’est pas tout, Oppo a également été classé parmi les 5 premières entreprises déposantes de brevets grâce à ses 1 927 demandes de brevets. « Cela indique une nouvelle étape franchie par OPPO sur la voie du développement pour devenir une entreprise encore plus ouverte et plus innovante », souligne le même communiqué.

Aussi, en octobre, l’équipementier chinois a commémoré l’anniversaire de League of Legend avec OPPO Find X2 LOL S10 Edition et League of Legends OPPO Watch RX en édition limitée. Rappelons que le jeu en ligne multijoueur, League of Legends, connaît un regain d’intérêt parmi les joueurs du monde entier et Oppo a voulu en tirer profit. « À l’avenir, OPPO vise à fournir des produits et services encore meilleurs pour vous et vos proches, vous permettant de profiter d’une meilleure productivité et d’une meilleure qualité de vie », conclut Oppo.