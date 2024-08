Avec ‘Summer Plan 2024’, Ooredoo accompagne les voyageurs et les estivants

Offrant une expérience fluide et agréable à ses clients durant la saison estivale 2024, Ooredoo a lancé le “Summer Plan 2024” et s’est engagé à améliorer la qualité de service pour les estivants et les voyageurs.

Soucieuse d’accompagner au mieux les voyageurs, Ooredoo a déployé un dispositif exceptionnel renforcé, notamment au niveau du port d’Alger, des postes frontaliers Algéro-tunisiens (Oum Tboul et El Ayoun), ainsi que dans des aéroports internationaux du pays (Alger, Sétif, Oran, Constantine et Tlemcen). Les voyageurs bénéficient d’une expérience personnalisée grâce à B’SLAMA qui leur offre des services ‘Roaming’ avantageux à l’étranger et à MARH’BA qui facilite leurs démarches de rechargement et d’achat de carte SIM à leur arrivée en Algérie.

S’inscrivant dans un esprit d’innovation et de proximité, Ooredoo accompagne les estivants sur les plages et lieux d’attraction les plus fréquentés du littoral. Grâce au déploiement d’un important dispositif réseau sur quarante-et-une (41) plages prisées par les estivants, Ooredoo garanti aux utilisateurs une connectivité optimale en toutes circonstances.

En joignant l’utile à l’agréable, Ooredoo a enrichi son plan saisonnier avec son opération “Summer Tour” ; une caravane qui sillonne onze (11) villes côtières proposant une variété de jeux interactifs, offrant aux utilisateurs la possibilité de passer des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Cette multitude d’actions témoigne de la volonté de Ooredoo de renforcer la proximité avec les clients et de répondre au mieux à leurs besoins. Ooredoo est ainsi aux côtés des voyageurs et estivants tout au long de l’été 2024, pour leur offrir une expérience unique et inoubliable.