Télécommunications : Partenariat en vue entre Algérie Télécom Satellite et Es’hailSat

Algérie Télécom Satellite (ATS) a récemment accueilli une délégation de l'opérateur qatari de satellites de communication, Es’hailSat, marquant un premier pas vers une collaboration stratégique entre les deux entreprises.

Cette initiative vise à renforcer les réseaux de télécommunications par le biais des services satellitaires. La rencontre a eu lieu entre Yassine Sellahi, PDG d’Algérie Télécom Satellite, et Ali Ahmed Al-Kuwari, président-directeur général d’Es’hailSat. Les discussions ont porté sur l’élaboration de mécanismes pour améliorer les télécommunications par satellite, un élément clé de la stratégie de développement du Groupe Télécom Algérie.

Ali Ahmed Al-Kuwari a exprimé sa satisfaction quant à cette future collaboration, déclarant qu’il était « ravi de travailler avec Algérie Télécom Satellite pour soutenir diverses initiatives en matière de télécommunications via notre infrastructure satellitaire ». Il a également souligné que « l’expertise d’Es’hailSat dans la fourniture de services satellitaires aux principaux radiodiffuseurs, gouvernements, et entreprises du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord s’aligne parfaitement avec l’approche d’ATS, visant à l’amélioration continue des technologies de télécommunications en Algérie ».