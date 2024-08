Google risque gros après avoir été reconnu coupable

La firme de Mountain View risque un démantèlement forcé après avoir été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Voici sous quelle forme pourrait prendre cela.

Le géant mondial du Web risque gros en étant accusés depuis de nombreuses années dans plusieurs procès. C’est le cas de la plainte déposée par le Département de la justice américaine en 2020, pour un monopole déloyal sur le marché de la recherche en ligne. Quatre années après, le verdict est tombé et Google est reconnu coupable de cette plainte.

L’enquête a notamment démontré que Google fait signer des accords aux fabricants de smartphones pour qu’ils puissent accéder aux services de la firme comme Gmail ou le Play Store. Autre pratique dénoncée : la monopolisation des publicités apparaissant dans les résultats de recherches, vendues aux entreprises via Google Ads.

La sanction qui sera infligée à Google, débutera d’abord par une amende dont le montant n’a pas encore été fixé. Ensuite, la justice américaine réflichit sérieusement au démantèlement de Google. Le plus probable selon des proches du dossier est de dissocier le système d’exploitation mobile Android ainsi que le navigateur Internet Chrome. En plus de cette scission, la firme de Mountain View pourrait être contrainte de vendre Google Ads, sa plateforme de vente de publicités. D’autres sanctions moins sévères sont également envisagées. On peut citer l’obligation de partager des données avec la concurrence.