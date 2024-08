Media Star 2024 : Dernier délai pour la soumission des candidatures

A deux semaines de la clôture des soumissions des candidatures pour la 17ème édition de son concours journalistique Media Star, Ooredoo rappelle aux journalistes désireux de participer que le dernier délai est fixé pour le jeudi 29 août 2024.

Le concours Media Star est ouvert aux travaux dans les langues arabe, tamazight, française et anglaise, ayant été publiés et diffusés dans les médias algériens entre lundi 25 septembre 2023 et le 29 août 2024 (inclus).

Cette 17ème édition du concours, qui coïncide cette année avec la célébration du 20ème anniversaire de Ooredoo en Algérie, propose une thématique d’actualité à savoir : « La transformation digitale et l’intelligence artificielle en Algérie : Enjeux et Défis » quis’aligne parfaitement avec la stratégie digitale de Ooredoo et de l’écosystème numérique en Algérie.

Dans l’optique de numériser la procédure de dépôt, Ooredoo a mis en place une plate-forme permettant aux journalistes de soumettre leurs candidatures en accédant au lien suivant : http://ore.do/media-star-participation afin deremplir un formulaire et joindre les pièces justificatives nécessaires (photo d’identité, carte de presse et travaux journalistiques tels que des article, enregistrement sonore ou vidéo). Les candidats peuvent également envoyer leurs dossiers à l’adresse e-mail MediaStar@ooredoo.dz et Rpubliques@ooredoo.dz.

Il est à noter que le concours Media Star est réservé aux journalistes professionnels œuvrant dans différents supports médiatiques : presse écrite, électronique, radiophonique, et télévisuelle. Les prix récompenseront les meilleurs travaux dans les catégories suivantes :

Presse écrite généraliste et spécialisée ;

Médias électroniques ;

Programmes radiophoniques ;

Programmes télévisuels ;

Les lauréats du 17ème Media Star seront récompensés dans chaque catégorie par des prix financiers conséquents :

Premier prix : 500 000 DA

2 ème Prix : 300 000 DA

3ème Prix : 200 000 DA

Les journalistes peuvent consulter le règlement et les conditions de participation sur le site web (www.ooredoo.dz), rubrique Tout sur Ooredoo, sous-rubrique Media Star.