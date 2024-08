Google lève le voile sur le tout nouveau Pixel 9 Pro

Google dévoile officiellement sa nouvelle série de smartphones Pixel 9 dont le Pixel 9 Pro qui est cette année décliné en deux versions : Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.

La firme de Mountain view lève le voile sur sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Pixel avec cette année le modèle Pro décliné en deux version Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, avec comme chaque année, mettre l’accent sur l’appareil photo.

La différence entre le Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ne réside que dans la taille d’écran puisque le premier adopte une dalle de 6,3 pouces tandis que le second adopte un affichage de 6,8 pouces respectivement, à l’instar des batteries qui sont de 4700 mAh et 5060 mAh. Pour le reste tout est pareil.

Coté design les nouveaux Pixel 9 Pro adoptent un gros changement sur le module photo dont la bande qui l’entoure a été profondément revue et se transforme en ilot réalisé en aluminium anodisé. Les tranches du smartphone sont également désormais plates.

Coté appareil photo, les Pixel 9 Pro adopte trois capteurs : un grand angle de 50 Mp, un ultra grand angle de 48 Mp et un téléobjectif à 48 Mp. Google promet un zoom optique X10 ainsi qu’un mode nuit encore amélioré, le tout épaulé par l’algorithme Google ainsi la présence de l’IA.

Sous la dalle, on retrouve le SoC maison de Google le Tensor G4, qui ne mise pas forcément sur la puissance mais sur la gestion de l’IA. Enfin les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont disponibles à partir du 21 août en noir, porcelaine, vert et rose avec des tarifs de 1099 euros et 1199 euros respectivement.